​​​​​Conexión Monte Hermoso: qué es el "rip off", la maniobra fallida de tráfico de drogas

La operación trasnacional de tráfico de drogas que se frustró el fin de semana en el río Paraná -investigación que se originó tras un secuestro durante el verano pasado en Monte Hermoso- se iba a realizar mediante la modalidad conocida como "rip off", la misma que falló en la ría local en 2022.

El operativo, realizado en la medianoche del sábado a la altura de San Nicolás y a cargo de la Prefectura Naval Argentina, permitió detener a 4 narcotraficantes y secuestrar 500 kilos de cocaína de máxima pureza cuando estaban a punto de ser "exportados".

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Los sospechosos fueron identificados como Antonio Gustavo Straccia, Jorge Eduardo Ayala, Jorge Alberto Miño y Damián Andrés Leyria, quien ya tenía prohibido salir del país por otro caso.

Se pudo establecer que habían comprado previamente dos gomones en la ciudad de Ramallo y que habían alquilado una casa (habrían acondicionado la droga) cerca de la rada norte de San Nicolás.

Luego se hicieron cinco allanamientos y se detuvo a una quinta persona. Este nombre es el que surgió en la investigación preliminar en Monte Hermoso, que sirvió para encauzar la investigación hasta este resultado.

Se trata de Sebastián Di Seri, cuyo domicilio, en el partido de Quilmes, fue allanado en las últimas horas.

Lo que todavía no está claro es cómo se da la conexión entre Monte Hermoso, Di Seri y el procedimiento del fin de semana, aunque tendría que ver con la información que pudo relevar la Procunar, especialmente por la coincidencia del material y la confección de los bolsos secuestrados en ambos operativos.

Tampoco se conoce por el momento el origen de la cocaína ni quiénes son los verdaderos cabecillas de la organización narcocriminal.

¿Hacia Sudáfrica?

Sí se pudo determinar que los frustrados narcotraficantes iban a realizar el sábado pasado, sobre la medianoche, una maniobra de "rip off" para cargar la cocaína en un barco cerealero.

Si bien no está identificado el buque, una versión da cuenta que el destino de la droga podría ser Sudáfrica.

¿De qué se trata el "rip off"? Es una modalidad de contrabando que consiste en ocultar estupefacientes en navieros con cargas lícitas (se llama contaminación de carga) que, en general, van hacia Europa.

También conocido como "gancho ciego" o "gancho perdido", el mecanismo consiste en usar embarcaciones chicas o deportivas con las cuales se aproximan a los cargueros en plena navegación y sus tripulantes descartan los bolsos con drogas y desde el barco (alguien en connivencia) los levantan con sogas y ganchos para camuflarlos en los contenedores o bodegas, luego de violar precintos y cerrarlos nuevamente con ligaduras falsas.

Antes de llegar al puerto de destino, y gracias al uso de GPS, se realiza la descarga del material mediante la misma modalidad ("drop off"), con el descenso de los bolsos a lanchas de menor porte.

Una acción de este tipo -que se vio abortada posiblemente por algún accidente u otra razón- se dio hace 4 años en la ría de Bahía Blanca, cuando aparecieron flotando al menos 6 bolsos -y luego se encontraron más en la zona de Coronel Rosales- con casi 200 kilos de cocaína.

Audiencia de formalización

Los 5 detenidos -alojados en Rosario y Ramallo- tomarán parte hoy de lo que se llama audiencia de formalización, donde conocerán los cargos en su contra y las pruebas reunidas.

La diligencia se hará por vía remota y estará a cargo de la jueza federal Nº 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, quien condujo la investigación desde el hallazgo del bolso en Monte Hermoso.

"Con el sistema acusatorio federal, no existe más lo que conocemos como indagatoria. Esta audiencia oral es multipropósito. En ella los defensores pueden hacer sus planteos y el fiscal (en este caso de la Procunar) pedir la prisión preventiva, como seguramente lo va a hacer. Luego la jueza resuelve, también en forma oral", explicó una fuente judicial.