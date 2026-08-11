Habrá paro docente universitario este miércoles 12 de agosto

ADUNS comunicó que el próximo miércoles 12 de agosto habrá un paro en conjunto con CONADU HISTÓRICA, FATUN, FEDUN y ATUNS como consecuencia del no cumplimiento del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025.

Desde el gremio indicaron que se plegarán al paro nacional "en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad pública" y que mientras no se cumpla con la ley las medidas de fuerza continuarán.

Hay que recordar que el ejecutivo nacional está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), pese a que la Corte Suprema de Justicia ratificó una medida cautelar que exige actualizar salarios, becas y gastos de funcionamiento de hospitales universitarios. Los gremios denuncian una brecha salarial superior al 28% y mantienen un plan de lucha con paros.

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Desde el Gobierno Nacional cuestionaron el paro universitario y endureció su posición frente a los gremios docentes y no docentes. En un comunicado difundido en la red X, el Ministerio de Capital Humano calificó la medida como una protesta “de carácter político” y aseguró que “no responde a un reclamo genuino”, al tiempo que confirmó que la próxima mesa paritaria fue convocada para el martes 1° de septiembre.

“La mesa paritaria con los gremios universitarios, docentes y no docentes se encuentra convocada para el próximo 1 de septiembre, conforme al cronograma oportunamente establecido”, señaló este lunes la cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello.

Los sindicatos siguen en pie de lucha argumentando que el arreglo con los Rectores es una compensación que no cumple con lo que dice la ley votada hace casi un año y si no se cumple con la misma, las medias de fuerza seguirán vigentes.