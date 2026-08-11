Las románticas vacaciones de Kylian Mbappé y Ester Expósito en el Mediterráneo

El futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, y la actriz española Ester Expósito dieron por finalizadas sus románticas y exclusivas vacaciones por la isla de Ibiza, donde fueron vistos besándose y disfrutando de su compañía.

El jugador se reincorporó a los entrenamientos del equipo español, a cargo del DT José Mourinho, tras el receso de temporada y del Mundial 2026.

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La pareja, catalogada como una de las más importantes de 2026, tuvo una extensa agenda repleta de actividades desde que Francia terminó su sueño en la última Copa del Mundo. Juntos visitaron las ciudades de París, Barcelona, Miami, Cerdeña e Ibiza.

De acuerdo con la información que trascendió a la prensa, el futbolista y la actriz alquilaron un lujoso catamarán de 24 metros de eslora y 11,5 metros de manga, con un valor de 77.000 euros a la semana para navegar por las aguas turquesas de las islas del Mediterráneo.

Allí, fueron vistos rodeados de amigos, disfrutando de las aguas en jet skis y expresando su amor en la comodidad de su yate.

Los rumores de romance entre ellos comenzaron el pasado 8 de marzo, tras ser captados por los paparazzi saliendo del mismo hotel en París. Sin embargo, se especula que el acercamiento fue a mediados de febrero. (NA)