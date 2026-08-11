Liberaron a la niñera argentina que estuvo un mes detenida en EE.UU. por problemas migratorios

Iliana Lick, la niñera argentina que estuvo detenida durante un mes en Estados Unidos, fue liberada en las últimas horas. La noticia fue confirmada por su novio, Steven Melchiorre, en la plataforma donde inició una campaña para recaudar fondos para pagar la fianza establecida.

“Una noticia importante sobre Iliana”, comienza el comunicado de Steven. En el escrito compartió que la joven fue liberada luego de permanecer casi un mes detenida por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado. Iliana se aloja en un hotel de El Paso, Texas, y mañana (hoy) viajará a Filadelfia”, comentó.

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Este paso lo anunció a través de GoFundMe, el sitio en el que días atrás había lanzado una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para pagar la fianza de 10.000 dólares.

Luego de más de 220 donaciones, se lograron reunir la cifra superior de 18.820 dólares, por lo que lograron abonar el monto establecido por la Justicia para su liberación.

“Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar días increíblemente difíciles”, expresó.

El calvario de Lick, de 30 años, había comenzado el 11 de julio cuando se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia debido a que tenía un vuelo con destino a Kansas para ver el partido de la Selección Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.

Antes de subir al avión fue detenida por la Policía y desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que la medida fue tomada debido a que ingresó al país el 17 de marzo de 2023 y el plazo de su visa se encuentra vencido.

La argentina explicó que había ingresado de manera legal a Estados Unidos años atrás y que ahora atravesaba un proceso para regularizar su permanencia en el país. Sin embargo, las autoridades explicaron que el trámite no era justificativo para impedir su detención. (NA)