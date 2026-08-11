Tiró las brasas del asado y provocó un incendio forestal en Córdoba: fue detenido

Un hombre fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de provocar un incendio forestal al tirar las brasas del asado sin el cuidado correspondiente.

La Policía de Córdoba informó en las últimas horas que un hombre fue detenido en la localidad de Charbonier por un incendio que afectó cerca de 15 hectáreas.

En su declaración, el acusado explicó que había sacado al lugar un tacho que contenía brasas y cenizas, situación que habría dado origen al foco ígneo.

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Las autoridades detallaron que el frente alcanzó aproximadamente un kilómetro y se debió activar un protocolo especial para evitar la propagación del incendio.

Durante el operativo para controlar las llamas trabajaron Bomberos de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, personal del ETAC, Guardia Local, Gestión Integral de Manejo de Fuegos, dos aviones hidrantes y efectivos de la departamental Punilla Norte, junto a Policía Caminera.

En los últimos días la provincia estuvo bajo alerta por peligro alto de incendios, por lo que se había solicitado extremar cuidados para evitar los focos. (NA)