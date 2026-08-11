Salvaje agresión en Indio Rico: doble fractura para la víctima

Un hombre fue salvajemente agredido en las últimas horas en Indio Rico por dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, que terminaron provocándole al menos dos fracturas.

El hecho ocurrió el último domingo. De acuerdo a la denuncia realizada ante las fuerzas de seguridad, producto del ataque realizado con un elemento contundente, la víctima habría sufrido una fractura en una de sus muñecas y otra en el hueso peroné de la pierna izquierda.

A partir de la declaración, los agentes de policía pudieron identificar a los supuestos agresores y se labraron las órdenes de allanamiento correspondientes.

En este marco, en el domicilio del menor no se secuestraron elementos de interés para la investigación, mientas que en la vivienda restante se secuestraron un teléfono celular y una escopeta calibre 16, cargada con dos cartuchos del mismo calibre, sin documentación.

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Por este motivo, se aprehendió a Valentín Monzón, de 22 años, por infracción tenencia de arma de fuego.

En cuanto a la agresión que dio origen a estos operativos, se indicó que la causa continúa su curso por separado. (Agencia Coronel Pringles)