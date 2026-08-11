Copa País: la selección de la Liga del Sur puso primera en Empleados de Comercio

El seleccionado de la Liga del Sur comenzó esta tarde los entrenamientos de cara al debut en la Copa País.

El combinado que conduce Nicolás Ballestero trabajó por primera vez en el predio de Empleados de Comercio.

La Liga del Sur visitará el miércoles 19 --a las 20.30-- a su par de la Liga Sureña en el partido de ida.

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El cotejo se jugará en el estadio Carlos Florentino Yeger de Unión de General Campos y el árbitro será el santarroseño Facundo Blanco.

En el entrenamiento de hoy estuvieron los arqueros Hernán Herrera (Huracán) y Mirko Rojas (Olimpo); los defensores Sebastián Leguiza (San Francisco), Santiago Palacios (Libertad), Erick Lischeske (Huracán), Agustín Calamante (Tiro Federal), Juan Marcos Acosta (Olimpo); los mediocampistas Mateo Silenzi (Comercial), Jonathan Ramírez (San Francisco), Giovanni Giamberardino (Libertad), Enzo Paredes (Sporting), Marcos Pérez (Libertad), Diego Ocampo (Tiro Federal), Donato Angelini (Pacífico de Cabildo), Juan José Ramírez (La Armonía) y los delanteros Matías Malmoria (La Armonía), Federico Pinedo (San Francisco), Alexis Vega (San Francisco), Franco Fraysse (Tiro Federal), Agustín Grippaudo (Rosario Puerto Belgrano), Jonathan Font (Sporting) y Nahuel Colmenares (Olimpo).

A ellos se le suman los chicos categorías 2009.

Genaro Gigliotti (Tiro Federal, arquero); Lautaro Andersen (Pacífico BB, arquero); Bruno Escobar (Sporting, defensor), Baltazar Gómez (Liniers, defensor), Juan Ignacio Muñoz (Tiro Federal, defensor); Tiziano Casagñe (Tiro Federal, mediocampista), Joaquín Pallalef (Olimpo, mediocampista); Joaquín Gandolfi (Liniers, delantero); Ignacio Carrasco (Sporting, delantero) y Tobías Prados (Liniers, delantero).

Además, el cuerpo técnico estará integrado también por David Gerbaudo (AC) y Marcelo De Lucia (PF).