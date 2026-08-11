Quimey Sosa desafió al cronómetro y se ganó un lugar entre los mejores del país

El atleta bahiense Quimey Sosa regresó de Rosario con mucho más que un resultado. Compitió este fin de semana en el Campeonato Nacional de Mayores, reunió a los mejores exponentes del país y consiguió un octavo puesto en los 100 metros, además de integrar la posta bonaerense que se quedó con la medalla de plata.

“Quedar octavo del país es algo que no estaba ni en mis planes”, reconoció Sosa, quien llegó al certamen luego de una destacada actuación en el Provincial, donde se impuso en los 100 y 200 metros y también formó parte de la posta.

Para el velocista, quien pasó por el Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play de lunes a viernes de 15 a 16, estar en Rosario ya representaba un desafío importante.

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“Están los mejores atletas del país, los mejores récord nacionales, gente que viaja continuamente afuera. Es el torneo más importante del país, no va cualquiera, así que ya estar ahí es un honor”, señaló.

Uno de los momentos particulares de su participación se produjo en los 100 metros. Sosa llegó a la final con el octavo mejor tiempo, aunque se enteró de su clasificación apenas media hora antes de la carrera y a través de su entrenadora, Patricia “Pato” Nadal, ya que los resultados oficiales todavía no habían sido comunicados.

El bahiense había logrado una actuación que superó sus propias expectativas. En la clasificación, su rendimiento lo ubicó por encima de varios atletas con experiencia internacional y confirmó que podía competir de igual a igual con velocistas que, hasta entonces, aparecían por delante suyo en los rankings.

En la final, sin embargo, las condiciones fueron adversas. Sosa terminó con dos espasmos en las piernas y debió regular el esfuerzo para poder completar la prueba. A eso se sumó un fuerte viento en contra.

El ganador de la prueba, Lucas Villegas, registró 10s48, mientras que Sosa marcó 11s05. Sin embargo, el atleta bahiense considera que su verdadero nivel está bastante por debajo de ese tiempo.

"Si hubiese corrido como en la clasificatoria hubiese hecho un 10s70. Estoy aún más cerca de esos tiempos. Lo que más me ayudó fue en la confianza de que sé que estoy mucho mejor de lo que dice el cronómetro”, afirmó.

Sosa contó que los últimos meses no fueron sencillos. Entre cuestiones personales y las exigencias de combinar el atletismo con los estudios y el trabajo, atravesó un período complicado. Sin embargo, encontró en el deporte una manera de canalizar esas dificultades.

También destacó la importancia del aspecto mental. Según explicó, durante los primeros años las dificultades personales repercutían directamente en su rendimiento deportivo. Ahora intenta transformar esas sensaciones en energía para entrenar y competir.

“Cuando más mal estuve estos meses, no la venía pasando muy bien, cuanto más mal estaba, mejor me estaba yendo en el deporte. Pude aprovechar esa bronca, esa angustia, esa tristeza y concentrarlas en el deporte”, contó.

Además de su actuación individual, Sosa integró la posta bonaerense que consiguió la medalla de plata y que actualmente aparece catalogada como la segunda mejor del país. Fue el primer relevo y destacó especialmente el ambiente que se vive dentro del seleccionado provincial y la competencia sana entre los mejores atletas argentinos.

“Siempre representar a la provincia y estar con el equipo es una experiencia muy linda”, reveló.

Uno de los obstáculos que enfrenta Sosa para continuar creciendo es la posibilidad de competir con mayor frecuencia. Mientras muchos de sus rivales viven en Buenos Aires o tienen la posibilidad de viajar regularmente al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), para un atleta bahiense cada competencia representa un esfuerzo económico considerable.

Según explicó, el viaje a Rosario le demandó entre 300.000 y 400.000 pesos, mientras que una alternativa más económica, viajando a La Plata y luego en tren hasta el CeNARD, ronda los 200.000 pesos.

“Los que viven allá tienen torneos todos los fines de semana”, dijo, marcando una de las diferencias que existen entre los atletas del interior y quienes entrenan en el centro del país.

Sosa también continúa avanzando en su carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas. Si bien este año cursa menos materias que anteriormente, ingresó en dos proyectos de investigación, una experiencia que le permite sumar conocimientos y construir antecedentes de cara a su futura tesis.

“Si bien puedo estar haciendo menos materias, estoy avanzando para otro lado, nunca me quedo quieto”, aseguró.

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