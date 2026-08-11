Detuvieron a un periodista deportivo acusado de difundir información falsa sobre un jugador de la selección de Alemania

El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi fue detenido en Estambul en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía General de Bakırköy por la “presunta difusión pública de información engañosa”. Sin embargo, tras prestar declaración, fue puesto en libertad.

El caso está relacionado con una información que Terzi difundió sobre un supuesto acuerdo entre Galatasaray y Jamal Musiala, jugador de la selección de Alemania.

El periodista había asegurado públicamente que el club turco había cerrado la incorporación del futbolista alemán, una versión que la institución negó de manera contundente.

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La situación generó un fuerte cruce entre el periodista y el club. Desde Galatasaray cuestionaron especialmente la reiteración de la información y advirtieron que mantener vigente una versión que ya había sido desmentida podía contribuir a desinformar a la opinión pública.

El periodista mantuvo su versión

Pese a la negativa de Galatasaray, Terzi no se retractó. El periodista defendió la información publicada y aseguró que contaba con fuentes que respaldaban la posibilidad de que Musiala pudiera incorporarse al conjunto turco.

Incluso afirmó que había recibido información de distintas fuentes que apuntaban a una posible llegada del futbolista a la concentración de Galatasaray. También sostuvo que era consciente de que el club podía salir públicamente a desmentir la operación.

A pesar de eso, Terzi aseguró que seguía confiando en su información y llegó a poner su propia reputación como garantía de lo que había publicado.

A quién señaló Terzi como fuente

En medio de la investigación, el periodista apuntó contra Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo, como la persona que le había proporcionado información sobre el supuesto movimiento de Musiala.

Las autoridades turcas trasladaron a Terzi a dependencias policiales para tomarle declaración dentro de las diligencias impulsadas por la Fiscalía General de Bakırköy.

Tras declarar, el periodista quedó en libertad. Por lo tanto, su detención fue parte de la investigación y no implica una condena ni que permanezca actualmente detenido. (TN)