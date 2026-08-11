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DUBa. consiguió la medalla de bronce en el Nacional de Boccias

El representante bahiense compitió en Almirante Brown.

Los representantes bahienses. Foto: DUBa.

DUBa. se quedó con el bronce en el Nacional de Boccias disputado en Almirante Brown, al vencer en el partido definitorio a Integra Sport (Mar del Plata), 7 a 2.

Los integrantes del equipo fueron Jeremías Legarreta (categoría BC1), Gustavo Barberón (categoría BC2) y Jonatan Aquino (categoría BC2).

Boccias es un deporte paralímpico de precisión y estrategia, diseñado específicamente para personas con parálisis cerebral o discapacidades físicas severas.

"Estamos muy felices por el crecimiento exponencial que están logrando nuestros bocciófilos, a fuerza de entrenamiento y compromiso", destaca la institución.

Esta es otra de las tantas actividad que viene desarrollando la histórica institución bahiense.

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