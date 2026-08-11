DUBa. consiguió la medalla de bronce en el Nacional de Boccias

DUBa. se quedó con el bronce en el Nacional de Boccias disputado en Almirante Brown, al vencer en el partido definitorio a Integra Sport (Mar del Plata), 7 a 2.

Los integrantes del equipo fueron Jeremías Legarreta (categoría BC1), Gustavo Barberón (categoría BC2) y Jonatan Aquino (categoría BC2).

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Boccias es un deporte paralímpico de precisión y estrategia, diseñado específicamente para personas con parálisis cerebral o discapacidades físicas severas.

"Estamos muy felices por el crecimiento exponencial que están logrando nuestros bocciófilos, a fuerza de entrenamiento y compromiso", destaca la institución.

Esta es otra de las tantas actividad que viene desarrollando la histórica institución bahiense.