Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.518,82 para la venta y de $1.470,88 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,29% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.566,00 (+0,97%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.550.,00 (+1,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (-0,30%); el MEP cotiza a $1.522,43 (-0,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.580,70 (-0,07%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 460 puntos básicos (+0,40%).