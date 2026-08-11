ABSA: realiza tareas en dos barrios de la ciudad

Aguas Bonaerenses informa que en la jornada de hoy se llevan adelante intervenciones de cañerías en dos puntos de la ciudad.

En la calle Klosterman al 600, se lleva adelante una reparación afectando el suministro de agua en el sector del Parque de la Ciudad.

En tanto, el barrio Campos de Alem está sin servicio por las acciones que se desarrollan en la calle Los Cactus al 900, entre Las Sombras y El Trigal

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Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.