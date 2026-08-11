Murió un instructor de kitesurf en Santa Fe: su novia grabó el accidente fatal

Un reconocido instructor de kitesurf murió en la provincia de Santa Fe mientras realizaba una práctica y, luego del trágico final, se supo que su novia grabó el accidente fatal.

El hombre fue identificado como Fernando “El Chino” Cappi, de 32 años.

El hecho sucedió el jueves 6 de agosto, pero la noticia trascendió en las últimas horas cuando se conoció el video del momento del accidente.

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En las imágenes se observa a Cappi montado sobre la tabla en la laguna Setúbal, realizando diversos saltos, escenario que cambió minutos después.

“¿Dónde estás gordito? No te veo”, se escucha decir con desesperación a la ex atleta Karina Moya, novia del instructor, que grabó el siniestro. Al no lograr verlo, dio aviso a las autoridades y se montó un amplio operativo en la zona.

Su cuerpo fue hallado al día siguiente a 15 kilómetros de donde ocurrió el hecho, tras la labor de Gendarmería Nacional y personal especializado.

El caso quedó a cargo de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza, quien dispuso diversas medidas de rigor, entre ellas la autopsia, la cual confirmó que Cappi murió por “asfixia por ahogamiento”.

El caso continúa para establecer el motivo por el que el instructor cayó y no logró sobrevivir.

Se supo que el día del accidente la zona estaba atravesada por tormentas y fuertes ráfagas de viento. (NA)