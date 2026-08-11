Tini Stoessel mostró el lujoso anillo con el que Rodrigo De Paul le propuso casamiento. Este martes, después de varios meses de hermetismo, la artista confirmó que habrá boda.

La intérprete de “Dos amantes” y “La triple T”, compartió en su perfil de Instagram un vlog en el que mostró el viaje a París, lugar donde realizó la primera prueba de vestido.

Sin embargo, el detalle que no pasó inadvertido entre los usuarios es que la filmación comenzó con ella mostrando el lujoso anillo de compromiso y diciendo: “Me caso”.

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Tal como se pudo ver, se trata de un delicado anillo de brillantes.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la artista muestra el accesorio. Ya lo había hecho a comienzos de mayo en un posteo del futbolista. En aquella oportunidad, el mediocampista había posteado un primer plano de la mano izquierda de su novia que en su dedo anular lleva un anillo de brillantes.

Desde hace tiempo se rumorea que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul podrían dar el sí. Si bien circularon fechas y lugares posibles, lo cierto es que ninguno de los protagonistas confirmó ningún tipo de información. Sin embargo, a fines de julio Susana Giménez se fue de boca y filtró algunos detalles.

Al aire de Por el mundo mundial (Telefe), Marley y Susana conversaron sobre distintos temas y fue que, casi sin querer, la diva soltó uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo.

“Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini”, le comentó el conductor a su invitada.

Ella no escatimó en elogios y sumó: “Están muy... Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja”.

El dato que dio Susana coincide con la fecha que había anticipado Pilar Smith al aire de LAM (América) en enero de este año. En aquel entonces, la panelista precisó que la boda tendría lugar en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz ya que el objetivo de la pareja es vivir una noche “única e inolvidable”, rodeados de sus seres queridos y en un entorno de máxima privacidad. (Fuente: TN).