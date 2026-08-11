Una ciudad de Córdoba implementó el DNI obligatorio para perros y gatos: objetivos, trámites y multas

El Concejo Deliberante de la ciudad cordobesa de Villa María aprobó una ordenanza que crea un Registro Municipal de Animales para identificar a perros y gatos, que popularmente ya se lo nombra como DNI para mascotas, con los objetivos de mejorar la identificación de las mascotas, facilitar su recuperación en caso de extravío y reforzar los controles sanitarios.

La normativa, pionera en derecho animal, establece multas para quienes incumplan con el registro y con otras obligaciones vinculadas a la tenencia responsable a la vez que incorpora la figura del "animal comunitario".

Deberán inscribirse todos los perros y gatos que estén a cargo de una persona responsable identificada, ya sea un propietario, cuidador o, en el caso de los llamados "animales comunitarios", quien asuma formalmente su cuidado.

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El DNI de mascotas incorporará datos básicos como la especie, la identificación del animal, el domicilio o lugar donde permanece habitualmente, información sanitaria y los datos de contacto de la persona responsable.

El municipio informó que la inscripción será gratuita y, según adelantó, la identificación podría realizarse mediante un microchip, aunque aún no se brindaron más detalles, ya que falta que se reglamente la ordenanza.

Las multas serán desde 100 hasta 1.000 unidades, equivalentes a valores aproximados de 84.400 a 844.000 pesos, según la gravedad de la infracción. (NA)