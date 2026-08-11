Las icónicas motos Vespa protagonizarán un campeonato inédito en Bahía Blanca

El próximo sábado 22 de agosto, Bahía Blanca será la sede del Primer Campeonato Argentino de Gymkhana Vespa, un evento que reúne la destreza al manubrio, la camaradería y la pasión por las icónicas Vespa.

Además, durante el encuentro los Vespa Clubes competirán representando a sus instituciones por la prestigiosa Copa Challenger Interclubes, un trofeo que buscará convertirse en un símbolo de esta nueva tradición dentro de la comunidad vespista argentina. Todo se realizará en el playón del Bahía Blanca Plaza Shopping.

La jornada es calificada ya como "un momento histórico" para los Vespa Clubes de Argentina.

La inscripción puede realizarse ingresando a este link. Incluye el desayuno, el almuerzo, la cena por el aniversario del Vespa Club Bahía Blanca, la participación en la competencia y sorteos durante toda la jornada. Además, cada uno de los participantes recibirá un kit con un pin conmemorativo, un parche bordado, una calcomanía oficial, una pechera identificatoria y una bolsa del evento.

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La competencia está pensada para que tanto quienes tienen experiencia como quienes desean iniciarse en la Gymkhana puedan disfrutar de un circuito seguro, divertido y desafiante, donde la precisión, el equilibrio y el dominio de la Vespa serán más importantes que la velocidad.

"Además de la competencia, esta será una excelente oportunidad para reencontrarse con amigos, conocer vespistas de distintos puntos del país y compartir una jornada llena de actividades, buena gastronomía y el espíritu que caracteriza a nuestra comunidad", se indicó.

El Vespa Club Bahía Blanca viene trabajando desde hace meses en la organización de este evento con el objetivo de seguir promoviendo la cultura vespista y generar un espacio de encuentro entre clubes de todo el país, con la ilusión de que este campeonato se convierta en una cita anual para todos los amantes de la marca.

Por si fuera poco, la actividad cuenta con el apoyo oficial del Vespa World Club.

"Para nosotros es un respaldo enorme, porque el 1º Campeonato Argentino de Destreza Vespista Gymkhana va a estar avalado tanto por Vespa Club Argentina como por el Vespa World Club, algo que le da un reconocimiento internacional al evento y jerarquiza muchísimo esta primera edición", señaló a La Nueva. Luciano Izarra, presidente de la entidad.

De qué se trata

Una Gymkhana Vespa es una prueba cronometrada de habilidad y destreza sobre la moto, no de velocidad.

En ella, los participantes deben superar un circuito cerrado con obstáculos técnicos —como giros estrechos, eslalon entre conos, rampas y pruebas de equilibrio— demostrando el total control y dominio de su Vespa.

En una Gymkhana, no gana el más rápido, sino que se penaliza tocar los obstáculos o cometer infracciones, por lo que prima la precisión. Además, las pruebas imitan situaciones reales de manejo urbano o giros cerrados.

Entre las pruebas típicas se encuentran realizar ochos alrededor de pivotes, pasar por rampas pequeñas, tomar o transferir objetos en marcha y maniobrar en espacios reducidos.