Bariloche: un micro con 48 estudiantes derrapó en una calle congelada y chocó a 7 autos estacionados

En medio de una intensa nevada, un micro que trasladaba a un grupo de estudiantes perdió el control mientras circulaba por una calle congelada en Bariloche y terminó chocando a siete autos estacionados.

El accidente ocurrió este martes alrededor de las 00.40, cuando el colectivo de una empresa de turismo local avanzaba por la calle 20 de Febrero, una de las arterias que presenta mayores dificultades cuando se acumula nieve.

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Al llegar a la intersección con Güemes, la conductora perdió el control del vehículo debido a las condiciones de la calle. La presencia de nieve compactada y el hielo hizo que el micro comenzara a derrapar rápidamente por la pendiente.

Durante el recorrido, el colectivo impactó contra siete vehículos que estaban estacionados. Luego, también chocó contra un poste, lo que generó un corte en el suministro eléctrico del lugar.

Pese a la magnitud del accidente, ninguno de los 48 ocupantes del micro resultó herido. Tampoco hubo peatones o transeúntes lesionados.

Después del choque, uno de los propietarios de los vehículos afectados reaccionó con enojo y comenzó a agredir verbalmente a la conductora del colectivo. Ante esta situación, tuvo que intervenir personal policial.

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En medio del episodio, el hombre golpeó a uno de los efectivos que se encontraban en el lugar y terminó demorado.

Según especificaron los medios locales, la calle 20 de Febrero es reconocida por su gran pendiente y por los reiterados accidentes que se producen cada vez que la nieve compacta y el hielo cubren la superficie. El medio ADN Sur destacó que las autoridades pidieron extremar precauciones y evitar la circulación en sectores críticos durante las jornadas de nevada intensa.