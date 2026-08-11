Día del Nutricionista: "Lo no saludable también es parte de lo saludable", aclaró Bárbara Portela

Si bien desde 1974 cada 11 de agosto se celebra el Día del Nutricionista, la realidad es que lleva poco tiempo el vínculo directo con el deporte.

Penetró tanto que, inclusive, es un área que hoy se toma prácticamente como indispensable para los deportistas.

"Cuando empecé a trabajar en Bella Vista, el presidente del club (Gustavo Lari) me pregunto: 'con todo el respeto del mundo, ¿qué podés hacer vos en el club?. A los seis meses me volví a juntar y me pidió que empezara a trabajar en formativas, porque la prioridad en el club era poner la iluminación en el predio y la nutrición", recordó la profesional, Bárbara Portela, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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La nutricionista recordó la evolución en el ámbito deportivo que tuvo su especialidad en nuestra ciudad.

"El ámbito de la nutrición deportiva ha ganado mucho terreno en los clubes. Hace ocho años empezaba a trabajar en fútbol y éramos solo dos nutris con todo el deporte que tiene Bahía Blanca. Y hoy varias disciplinas pueden ser asesoradas por el área de la nutrición", señaló.

Bárbara actualmente trabaja en el ámbito privado y a nivel deportivo está con el plantel del Federal A de Olimpo.

"A mí no me gusta tener el rol de policía y todo el tiempo medir y medir, sino más bien prefiero acompañar, porque para mí es fundamental la educación y que el deportista entienda porqué tiene que comer eso y en qué momentos se puede dar los gustos", explicó.

Existen diferencias en cómo desarrollar el plan de nutrición.

"En etapas formativas hay que trabajar mucho, haciendo diagnósticos, educando al deportista, lo que te da más para pensar en proceso a mediano o largo plazo. Al principio se trabaja más general y después se intenta buscar la individualización. En cambio, a nivel profesional, cuando llega el plantel para la pretemporada hacés un diagnóstico y personalizás los planes de alimentación", comparó.

Para poder cumplir con la alimentación adecuada es fundamental el orden.

"Siempre se tiene en cuenta cuáles son las posibilidades, tanto económicas como de adaptar su alimentación a sus horarios y gustos. Obviamente si tenés más recursos tenés mayores opciones. Y la organización es clave", aseguró Bárbara.

"Lo primero que hacemos es enseñar qué es lo saludable y lo no saludable. Y que la persona entienda cuáles son sus porciones. Enseñamos qué tiene que comer, cuánto tiene que comer y cuáles son los reemplazos, eso te permite tener flexibilidad, según lo que tenés en casa y lo que tenés ganas de comer. Es todo un proceso", aseguró.

De todos modos dejó un mensaje para quienes aún no se animaron a afrontar una estructura alimenticia saludable y ordenada.

"Lo no saludable también es parte de lo saludable, así que hay que tener un equilibrio y ser flexibles", aclaró.

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