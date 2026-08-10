El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 12 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector este y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará frío, siempre con nubosidad variable y viento leve desde el este. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 6 grados.