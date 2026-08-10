El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 12 de agosto en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 12 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 13 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector este y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará frío, siempre con nubosidad variable y viento leve desde el este. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, será fría con nubosidad variable, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 6 grados.