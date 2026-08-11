Un delincuente empujó a un chico de 14 años para robarle la bicicleta y fue detenido en un operativo cerrojo

Un delincuente interceptó a un menor de 14 años para sustraerle su bicicleta y merced al rápido accionar policial y al seguimiento del Centro Único de Monitoreo (CeUM), el agresor fue aprehendido a las pocas cuadras.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Piedra Buena y Thompson, cuando el ladrón acorraló al adolescente, lo tomó del brazo y lo empujó fuertemente hasta tirarlo al suelo, logrando así apoderarse de su bicicleta marca Stark rodado 29.

Tras la alerta del hecho, la policía montó un operativo cerrojo en la zona. Con los datos aportados sobre la vestimenta y la fisonomía del sospechoso, sumado al rastreo en tiempo real realizado por los operadores de las cámaras municipales del CeUM, se logró acorralar al delincuente.

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La detención se concretó en calle Saavedra al 900, donde se procedió a la aprehensión de Valentino Gallardo, de 33 años, y a la recuperación del rodado sustraído.

Gallardo cuenta con un amplio historial delictivo que incluye múltiples causas por delitos contra la propiedad y robos a mano armada.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFIJ de Flagrancia, imputado bajo la carátula de "robo".