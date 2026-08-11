Villa Mitre goleó, Bella Vista ganó y Rosario Puerto Belgrano festejó en el fútbol femenino

Se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A del fútbol femenino, con una jornada que tuvo varios resultados destacados y partidos que debieron ser suspendidos.

En Primera División A, Villa Mitre consiguió una contundente victoria por 5 a 0 ante Sporting. Sol Menéndez Perrone fue la gran figura del encuentro al marcar tres goles, mientras que Sofía Gómez y Morena Bouven completaron la goleada.

Por su parte, Bella Vista derrotó 3 a 1 a AEC. Valentina Díaz convirtió para el conjunto local, mientras que Antonia Prada, Rocío Castellano y Mía Hernández marcaron los tantos del elenco vencedor.

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En otro de los encuentros de la jornada, STMBB superó 3 a 1 a Tiro Federal, con dos goles de Tania Espíndola y uno de Victoria Nervi. Guadalupe Rifo descontó para Tiro.

Ese encuentro, sin embargo, quedó suspendido, al igual que el partido que debían disputar La Armonía y Libertad.

Partidos suspendidos: en Primera A quedaron pendientes STMBB-Tiro Federal y La Armonía-Libertad. En Primera B, Sansinena-San Francisco.

Posiciones

Primera A: 1°) Villa Mitre, 7 puntos; 2°) Tiro Federal, 6; 3°) STMBB, 4; 4°) Bella Vista, 4; 5°) Sporting, 3; 6°) Libertad, 2; 7°) AEC, 1 y 8°) La Armonía, 0.

El ascenso también tuvo acción

En la Primera División B se disputó una nueva jornada del certamen. Liniers consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 sobre Estrella de Oro, gracias al gol de Paz Marino.

SPIQPYA, en tanto, venció 3 a 0 a Pacífico de Cabildo, con goles de Lidia Espinoza, Cintia Saavedra y Romina Zarza.

El resultado más abultado de la fecha estuvo en el duelo entre Olimpo y Rosario Puerto Belgrano. El conjunto visitante se impuso por 7 a 2, con dos goles de Celeste Medina y Ayelén Zeballos, además de los tantos de Valentina Cavalli, Julieta Díaz y Alejandra Sturtz. Para Olimpo marcaron Mía Cibelli y Sofía Cáceres.

El encuentro entre Sansinena y San Francisco fue suspendido, mientras que Huracán tuvo fecha libre.