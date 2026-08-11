Por la muerte de un paciente, comienza el juicio a Aníbal Lotocki

El médico Aníbal Lotocki será juzgado a partir de este miércoles por el homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética realizada en abril de 2021, en una clínica del barrio porteño de Caballito. También fue acusado de las lesiones gravísimas que sufrieron cinco mujeres que se operaron con él entre 2009 y 2021.

Además de Lotocki, llegaron a juicio oral cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO) por el homicidio de Rodolfo Christian Zárate (50 años) mientras que una instrumentadora quirúrgica fue acusada del delito de encubrimiento.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N°30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

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Según el cronograma fijado por el tribunal, las audiencias se realizarán los miércoles de agosto y septiembre y se transmitirán por la plataforma de Youtube del Poder Judicial de la Nación.Lotocki está detenido desde octubre de 2023 por disposición de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Además, el médico fue condenado a ocho años de prisión por estafa y por las lesiones graves causadas contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi. (C5N)