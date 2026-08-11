Libertadores: Independiente Rivadavia se trajo un empate de Brasil
El elenco argentino igualó sin goles ante Fluminense en el partido de ida por los octavos de final.
Independiente Rivadavia se trajo un puntazo de Brasil tras empatar ante Fluminense 0 a 0, en el cotejo de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.
El elenco mendocino --que ya había ganado en esa cancha en la fase de grupo-- hizo un correcto y estuvo más cerca de quedarse con la victoria.
El cotejo se jugó en el Maracaná, con arbitraje del chileno Cristian Reyes.
La revancha se jugará el próximo martes --a las 19-- en el escenario de La Lepra.