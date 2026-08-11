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Libertadores: Independiente Rivadavia se trajo un empate de Brasil

El elenco argentino igualó sin goles ante Fluminense en el partido de ida por los octavos de final.

Foto: El Grafico.

Independiente Rivadavia se trajo un puntazo de Brasil tras empatar ante Fluminense 0 a 0, en el cotejo de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El elenco mendocino --que ya había ganado en esa cancha en la fase de grupo-- hizo un correcto y estuvo más cerca de quedarse con la victoria.

El cotejo se jugó en el Maracaná, con arbitraje del chileno Cristian Reyes.

La revancha se jugará el próximo martes --a las 19-- en el escenario de La Lepra.

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