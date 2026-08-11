Tras jugar el Mundial con la Selección, fue presentado en un club alemán y se encontró con dos argentinos

El defensor surgido en River, Facundo Medina, fue presentado en su nuevo club de Alemania, el Bayer 04 Leverkusen donde compartirá equipo junto a dos argentinos más.

El bonaerense oriundo de Villa Caraza firmó un contrato por cinco años, hasta el 30 de junio de 2031, y dejó la liga francesa donde jugaba con el Olympique de Marsella a cambio de la suma de 25 millones de euros con bonus incluidos.

El lateral izquierdo de la Selección argentina, subcampeón en la Copa Mundial 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México, donde fue titular en tres partidos e ingresó desde el banco en dos ocasiones, se encontrará con su compañero en el conjunto "Albiceleste", Exequiel Palacios, y el exBoca Ezequiel "Equi" Fernández.

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Por otra parte, Medina llegó a Leverkusen ayer, donde recorrió las instalaciones del estadio BayArena, ubicado en la ciudad homónima del club. En el día de la fecha fue oficializado en las redes sociales de la institución, donde posó con la indumentaria y firmó su contrato por cinco temporadas.

Además, publicaron un video donde Facundo se presenta con cada uno de sus nuevos compañeros; posteriormente, otro donde se enfoca en un globo terráqueo y la frase "Forza Bayer 04".

El club se encuentra en la instancia de pretemporada junto a todo el plantel, comandado por el entrenador español Carles Martínez Novell, donde buscará pelear ante el Bayern Múnich y volver a realizar la hazaña de Xabi Alonso, que logró la consagración en la Bundesliga en la temporada 2023/24.

La liga alemana comenzará oficialmente el 28 de agosto y el Bayer Leverkusen se medirá en la primera jornada contra el recientemente ascendido Elversberg, el sábado 29 de este mes, a partir de las 05:30 (hora argentina), donde podría debutar Facundo Medina.

Agencia NA