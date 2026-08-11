Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: cómo lo anunciaron

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron su casamiento a través de una fotografía publicada en redes sociales.

La pareja compartió una imagen en la que aparece con las manos entrelazadas y ambos lucen alianzas doradas en sus dedos anulares. La modelo, además, acompañó la publicación con un breve mensaje: “C ❤️ G”.

La publicación rápidamente generó una enorme repercusión y recibió cientos de mensajes de felicitaciones por parte de amigos, familiares y seguidores de la pareja. En la imagen también se puede observar el anillo de compromiso con diamantes que Cristiano le había entregado previamente a Georgina.

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La noticia llegó exactamente un año después de que la pareja anunciara públicamente su compromiso. Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Rodríguez, de 32, mantienen una relación desde 2016, cuando se conocieron en Madrid mientras ella trabajaba en una tienda Gucci. Un año después hicieron pública su relación y desde entonces construyeron una familia junto a sus cinco hijos.

El futbolista portugués y la modelo tienen dos hijas en común: Alana Martina, nacida en noviembre de 2017, y Bella Esmeralda, nacida en abril de 2022. Cristiano también es padre de otros tres hijos.

A lo largo de los años, la pareja mantuvo una relación muy expuesta públicamente, aunque en esta oportunidad optó por mantener en reserva los detalles de su boda y comunicar la noticia con una imagen íntima que rápidamente se volvió viral.

Agencia NA