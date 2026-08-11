Cortes de tránsito este miércoles por obras y el clásico en el Carminatti

Distintos cortes de tránsito debido a trabajos de infraestructura y al operativo de seguridad previsto por el partido que disputarán Olimpo y Villa Mitre, por el Torneo Federal A, tendrá lugar este miércoles en Bahía.

En primer lugar, permanecerá cerrada totalmente la intersección de Tucumán y Rondeau debido a trabajos de excavación y colocación de cañería. Según se informó, la interrupción se mantendrá hasta el martes 18 inclusive.

Por otra parte, desde las 16.30, se implementará un operativo especial de tránsito en las inmediaciones del estadio Roberto Carminatti, donde se enfrentarán Olimpo y Villa Mitre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los cortes afectarán los siguientes sectores:

-Avenida Colón y 9 de Julio, con cierre sobre Colón.

-Moreno y Almafuerte.

-Donado y Ángel Brunel, sobre Donado.

-Donado y Brickman, con medio corte.

-Donado y Chile, sobre Chile.

-O'Higgins y Chile, sobre O'Higgins.

-Colón y Ángel Brunel, sobre Colón.

-Colón y Chile, sobre Colón.

-O'Higgins entre Santa Fe y Ángel Brunel.

-Colón y Malvinas.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del operativo y utilizar recorridos alternativos para evitar demoras en las zonas afectadas.