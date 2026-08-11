Tras la muerte ocurrida en Sport Club, los empleados piden recuperar sus puestos de trabajo

Los empleados autoconvocados de Sport Club Bahía hicieron pública su situación laboral luego del cierre del establecimiento tras la muerte ocurrida en el lugar y solicitaron a las autoridades que, una vez determinadas las condiciones correspondientes, puedan recuperar sus puestos y retomar su actividad.

A través de una presentación dirigida al Tribunal Municipal de Faltas N°1, los trabajadores manifestaron su respeto por la persona fallecida y por su familia, y remarcaron que comprenden la gravedad de lo sucedido y que no buscan interferir en las decisiones de las autoridades.

El escrito fue incorporado al Expediente N°1-2026-18081, que tramita ante el organismo municipal. Allí, los trabajadores explicaron que son casi 30 personas que dependen de la actividad para sostener a sus familias.

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“Nuestro único propósito es hacer visible la realidad de casi treinta trabajadores que dependemos de esta fuente laboral”, expresaron en la presentación del comunicado.

Según señalaron, desde el cierre del establecimiento no han podido desempeñar sus tareas habituales. Al mismo tiempo, destacaron que sus empleadores han mantenido hasta el momento el compromiso de abonar los salarios, aunque advirtieron que la extensión de esta situación les genera incertidumbre respecto de la continuidad de sus empleos.

En ese marco, solicitaron que, cuando las autoridades consideren que están dadas las condiciones, se evalúe la posibilidad de recuperar el lugar de trabajo y la actividad laboral.

Los empleados remarcaron, además, que su pedido no pretende desconocer el dolor de la familia de la persona fallecida ni interferir con las actuaciones que llevan adelante las autoridades.

“Simplemente deseamos expresar, desde nuestro lugar como trabajadores, la necesidad de preservar nuestras fuentes de empleo y poder volver a trabajar”, señalaron.

La presentación lleva las firmas de numerosos trabajadores del establecimiento, quienes buscan que su situación laboral sea contemplada mientras continúa el proceso derivado de lo ocurrido en el gimnasio.