Libertadores: Estudiantes se tuvo que conformar con un empate ante la Católica

Estudiantes de La Plata pegó de movida, pero no le alcanzó y se tuvo que conformar con un empate en casa 1 a 1 ante Universidad Católica de Chile, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Joaquín Tobio Burgos marcó el desnivel a los 3 minutos, tanto que significó la victoria del Pincha en casa.

El cotejo fue muy trabado y con pocas chances de gol, más allá de que el conjunto local puso ampliar la cuenta.

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Sin embargo, a falta de 10 minutos, Fernando Zampedri estableció la paridad para la UC.

El encuentro se jugó en el estadio Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del brasileño Raphael Claus.

La revancha se jugará el próximo martes --21.30-- en Chile.