Capraro-Guille, una chilena y un taco para la historia: "Todavía no puedo creer el gol que hizo"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Los clásicos ganados con goles memorables quedan marcados a fuego en el recuerdo de los hinchas aunque el tiempo siga avanzando y vengan otros clásicos y otros jugadores y otras victorias y otras derrotas.

Dentro de unos días o en algunos años, en una conversación tribal o chicanera, simpatizantes de Olimpo hablarán entre sí o con un amigo de Villa Mitre del día que ganaron el clásico con un gol de chilena y otro de taco.

Eso que se rocordará en algún tiempo pasó anoche, en el triunfo aurinegro por 3 a 0 en El Fortín por el partido correspondiente a la fecha 26 de la Zona A del Torneo Federal A.

El autor del golazo de chilena es Nicolás Capraro y el del taquito lírico es Braian Guille, quienes abrieron el marcador en la Villa y comenzaron a encaminar el triunfo que luego selló Martín Ferreyra de cabeza, para que el aurinegro siga liderando en soledad la Zona A.

-Braian, ¿Qué pensaste cuando Nico tiró la chilena?

-Cuando la levantó y se acomodó dije no puede ser gol. Todavía no lo creo, nunca lo vimos hacer eso. Yo no lo creo todavía.

Tavoliere vuela y ve como la chilena termina en la red.

-Nico, ¿Nunca la habías tirado, ni en un entrenamiento?

-No, si yo no le hago un gol a nadie ja, ja.

El de ayer, en realida, fue el tercer gol de Nico en el certamen (Sportivo Peñarol y Liniers los otros) y el sexto desde que llegó al club. Además, cuando él convirtió Olimpo siempre ganó (Las Parejas, Juventud Unida de San Luis y Cipolletti las otras víctimas).

-Encima cuando saliste festejando se te vio medio sorprendido...

-Y si no sabía para donde disparar de la alegría que tenía, aparte no gritaba nadie.

-El tuyo Braian también fue un golazo...

-Sí fue lo que me salió en el momento. Lo vi a Tavoliere (el arquero de Villa Mitre) cerca mío y tiré el taco, ya fue. Por suerte entró.

Para el exjugador de Racing fue el décimo gol en el torneo, quedando por detrás de Juan Martin Amieva (Sansinena), Maximiliano Casa (Estudinates de San Luis) e Imanol Enriquez (Circulo) que tienen 11 festejos.

La goleada de ayer marcó la primera victoria de Olimpo en cancha de Villa Mitre por el Torneo Federal, ya que en las otras tres presentaciones había ganado el dueño de casa: 2 a 0, 3 a 1 y 5 a 1.

Además, el aurinegro volvió a ganar en El Fortín por torneos nacionales luego de casi 16 años, tras el recordado 4 a 1 en el 2006 por la Primera Nacional.

-¿Qué se siente ganar un clásico de visitante?

-Capraro: Es una alegría gigante, nos habíamos preparado muchísimo era un partido aparte, fuera del torneo. Contra un rival que viene cerca nuestro, es directo y necesitabamos ampliar la ventaja pensando en lo que viene. Estamos disfrutando a full, muy contentos porque se dio el partido que esperábamos.

-Guille: Era un partido muy importante, necesitábamos dar una muestra de carácter y la dimos, como lo venimos haciendo durante todo el torneo. Hay que seguir laburando, porque queda muchísimo y todavía falta lo más importante.

-Nico, recién Braian decía que sentía que venía jugando mal porque no hacía goles...¿Qué le dirías?

-Es algo que suele pasar, a los defensores nos pasa al revés. Capaz tuviste un partido correcto pero te hacen un gol y sentis que no estuviste bien, que fallaste en la que no tenías que fallar. A ellos les pasa al revès con el gol. Pero para nosotros él es un jugador importantísimo y lo disfrutamos muchísimo, está teniendo una gran temporada.

-Braian, si se da el ascenso y seguís jugando así te van a hacer un monumento, la gente te ama...

-Sí, la gente me demuestra mucho cariño. A mí y a todos, a los chicos del club como Tincho (Ferreyra) y Guido (Villar) le demuestran cariño siempre. Al principio no venían saliendo las cosas bien ahora se nos están dando y hay que disfrutar pero siempre con compromiso.

Braian, el ídolo de los pibes.

-¿Este triunfo le da un envión fundamental para pensar en lo que viene?

-Capraro: Es un torneo muy largo, sabemos que van a pasar un montón de cosas. Habrá momento donde flaquemos y otros en los que vamos a estar sólidos y muy bien. Lo importante es que estemos juntos, hoy nos agarra en un buen momento, ganando el clásico y con pocas fechas por delante. Vamos a seguir de la misma manera.

Capraro celebrando con la gente.

-Braian, ¿Van por el ascenso?

-Es para lo que nos preparamos siempre, ahora se nos estan dando las cosas y vamos a seguir laburando para ir en busca de ese objetivo.