Feta Castelgioni: “Me motiva demostrarme que todavía puedo competir al máximo nivel”

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

El jugador de rugby bahiense que más alto llegó en España acaba de escribir un nuevo capítulo. Con 36 años recién cumplidos, Federico Casteglioni se reinventa para afrontar en Ordizia Rugby Elkartea la que podría ser su última temporada como profesional.

Este joven club de casaca roja y azul con sede en la localidad de Ordizia, País Vasco, se llevó a un emblema del Burgos para disputar la temporada 2026-27 de la División de Honor, máxima categoría del rugby español. ¿Desafíos? Confirmar su vigencia y su rol como referente tanto en cancha como en el vestuario.

“Feta”, formado en el club Argentino, le contó a "La Nueva." que se imaginaba un año más Recoletas Burgos Caja Rural (Burgos), a donde llegó en 2020. Quería -o pensaba...- que allí iba a vivir su propio “último baile”. Y coronar así una prolífica carrera deportiva que tuvo, entre otras menciones, haber sido capitán de la selección mayor española y acreditar hoy 44 caps.

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-¿Te tomó por sorpresa la oportunidad en Ordizia?

-Fue una sorpresa porque no estaba dentro de lo planeado. Estaba muy contento en Burgos y con el club, donde pensaba retirarme jugando un año más porque es mi casa. Les tengo muchísimo cariño. A la gente, al club y lo que hemos construido. Y si bien no buscaba nada, de repente surgió esta llamada (de Ordizia). Como que me despertó algo. Si bien obviamente es una mejor propuesta en lo económico, por el momento en que estoy yo, con dos hijos y todo, bueno, también lo tuve en cuenta. Lo mismo con el proyecto que me ofrecieron, también es muy bueno.

-Habrá costado decidirse. Mover a la familia para cambiar de ciudad y de equipo. Un "volver a cero".

-Fue difícil… Lo hablé con mi pareja obviamente y dijimos que sí, que iríamos para adelante. El proyecto de Ordizia me motivó mucho… Yo llevaba seis años en Burgos, entonces también estaba medio asentado… Pero esto me despertó algo. Y me dije: `bueno, pará, todavía estoy para competir, vamos a darle para adelante, tengo ganas de entrenar´. Compañeros nuevos, entrenador nuevo, aprender cosas distintas de otra gente y aportar toda mi experiencia al nuevo club y a mis compañeros. Todo eso me motivó bastante, que es lo más importante. Porque físicamente estoy bien, pero si no tenés ganas desde la cabeza es más complicado. Y esto me motivó, lo cual fue el motor.

-El hecho de que tengas un segundo apellido vasco (Alzorriz) y que hayas entrado al rugby de ese país con Gernika RT, ¿Contribuyó a que se fijaran en vos y te recibieran en Ordizia?

-Si bien mi familia la integran vascos que viven en un pueblito ahí al lado Pamplona, Navarra, mi llegada no tiene nada que ver con eso. Al club obviamente lo convenció mi perfil, porque me conocen desde hace mucho y yo tengo un par de amigos. De ahí surgió: ellos estaban buscando un jugador como yo y dijeron `che pará, vamos a llamar la Feta que es amigo nuestro´. Así que por ese lado también me convenció la chance y me dio confianza.

-El nuevo head coach de Ordizia (Simone Ragusi) es un italiano que jugó como back en su país y es justamente entrenador de tres cuartos. Es positivo también.

-Eso es un punto a favor. Es un chico joven, más o menos tiene mi edad e imagino que estará actualizado. Será cuestión de seguir aprendiendo y aportar mi granito de arena también, porque daré una mano con los tres cuartos. Eso también me motiva. No sé si el día de mañana seré o no entrenador, pero de momento seguir adquiriendo conocimientos es bueno.

-Todos estos años en Burgos. ¿Lo bueno? ¿Lo malo?

-Burgos ha sido, de momento, el mejor lugar, el mejor club donde disfruté del rugby. Tuvo mucho que ver que nos juntamos un grupo de amigos. Luego fuimos un grupo de jugadores que creó una filosofía muy importante, junto con los entrenadores obviamente. Una filosofía que motivaba a jugar… Queríamos llevar al club lo más alto posible. Queríamos ganar, queríamos salir campeones… Todos estábamos dispuestos a dejar de lado el ego y cosas personales por el bien del equipo. Y eso fue recontra positivo y muy motivador durante años para seguir trabajando y seguir jugando. Cuando pasa así que están todos en la misma lo disfrutas muchísimo. Estos años fueron increíbles. Si bien podríamos haber ganado más, realmente, eso queda aparte porque fue impresionante todo el proceso de trabajo que armamos. Obviamente, la gente del club fue increíble, nos dio un trato espectacular al igual que la propia ciudad. Ha sido todo un combo ya que también mis hijos nacieron acá. Asi que le voy a tener un cariño enorme siempre a Burgos.

-¿Quedó algún sinsabor?

-¿Y qué te puedo decir como aspecto negativo...? No sé si hubo cosas negativas. Hay pequeñas cosas, sí, pero la verdad que lo positivo ha superado con creces todas esas pequeñas cositas. Por eso me apena mucho irme de Burgos… Pero cuando apareció la propuesta de Ordizia me dije: `Bueno, puede que haya cumplido un ciclo en Burgos´. Me voy cerrando la puerta tranquilo porque le di mucho al club, dejé todo. Ahora me voy a Ordizia motivado con este nuevo proyecto que se inicia y quiero darle con todo a eso.