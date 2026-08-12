Triunfos de Estudiantes, Villa Mitre y Pueyrredón, y la sorpresa de todos: volvió a jugar Pancho Jasen

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Triunfos de Estudiantes, Villa Mitre y Pueyrredón se registraron anoche, en la continuidad del cuadrangular preparatorio que organiza Olimpo y en el inicio del restante que comenzó en Estrella.

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Ambos involucran a ocho de los doce equipos que participan de la LBB Oro, cuya segunda parte comenzará el próximo miércoles 19 con el partido adelantado (por streaming), cerrando la fecha el jueves 20.

Santiago Ruesga lucha por el balón con Miérez.

En el Norberto Tomás, el albo se impuso frente a Liniers 74 a 66, con cuartos 27-28; 50-41 y 61-57.

Nicolás Ramos se perfila para armar el tiro.

De esta manera, el jueves Liniers enfrentará a Barrio Hospital, desde las 21, por el tercer puesto y el viernes, el albo cruzará con Olimpo, disputando la Copa Can Mar.

Cancellarich, bien arriba, lanza ante Torres y Lanaro.

El Chivo no tuvo a Nicolás Quiroga ni Julián Marinsalta.

En tanto, el albo sumó varias bajas para este partido: Lucas Delgado, Jorge García y Francisco Mazzello.

Santiago Candia (celeste) esperando el llamado.

A raíz de esto, el entrenador Facundo Sastre incorporó a Santiago Candia, quien se desvinculó de Pérfora y entrena con Estudiantes mientras aguarda sumarse a algún equipo.

Pancho habla con su asistente.

El que sorprendió a propios y extraños vestido de jugador en el Luis Álvarez fue el entrenador Hernán Jasen, a quien anoche reemplazó en el banco su asistente Tiago Díaz.

Jean-Luc Wilson, entre Alimenti y Bollo.

Ante la cantidad de ausencias en el plantel, Pancho se incluyó en la plantilla de Leandro N. Alem, jugando en la derrota frente a Villa Mitre, 85 a 63, con parciales de 12-22; 33-39 y 47-61).

El pase de Jasen ante la defensa de Basualdo.

Jasen, a los 48 años, mostró su mano intacta y evidenciando que tranquilamente podría jugar oficialmente.

Su salida de la cancha fue tras sufrir un fuerte golpe que, afortunadamente, no paso de eso.

Arrancó Bollo y aterrizó Jasen.

Pancho, tendido en el piso.

El propio jugador aseguró, ante la consulta de "La Nueva", que volvió a jugar a raíz de esta situación particular de varias ausencias: Patricio Zapata, Nahuel Amaya, Santiago D'Annunzio y Franco Ruesga.

Franco Ruesga estuvo en el banco. No jugó por una lesión en una muñeca.

Tampoco arribó a la ciudad el flamante refuerzo venezolano Luis Herrera, quien tenía previsto llegar hoy, aunque un tema de visado en Perú lo obligó a modificar la hoja de ruta y tiene previsto llegar el viernes.

El venezolano Eduardo Ríos intenta superar a Bollo.

En el tricolor, como se anunciara, jugaron Javier Bollo, de regreso a la institución y luego de su último paso por Estudiantes (Tucumán) en la Liga Argentina.

El estreno de Emilio Boyé.

Y, también, tuvo minutos el U21 Emilio Boyé, surgido en 9 de Julio, que llevaba tres temporadas en San Isidro (San Francisco, Córdoba) en la Liga Argentina.

Gino Pisani se prende a la pelota que intenta llevarse Santiago Quiroga.

En el segundo turno, Pueyrredón superó a Estrella, 81 a 62.

Tomás Peña sale de contra ante Damián Carci.

El equipo que dirige Ariel Ugolini estuvo completo y en el local no estuvieron Fausto Herrera, con una molestia, y Federico Macías, de viaje.

El giro de Julián Horvath, defendido por Pedro Pérez Pavón.

El que retornó tras la operación de rodilla y luego de ser campeón con el auriazul en la Maxi Liga, fue el experimentado base Julián Horvath, quien podría entrar en la rotación del plantel.

La Copa GenSport finalizará el jueves, cuando se enfrenten, por el tercer puesto, Estrella-L.N. Alem, a las 19 y Villa Mitre-Pueyrredón, desde las 21.