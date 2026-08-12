Conmebol confirmó las nuevas fechas para River-Independiente Santa Fe, postergado por el sismo

La Conmebol dio a conocer de manera oficial las nuevas fechas para la serie de octavos de final entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, reprogramada por el terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes.

El duelo de ida se disputará el miércoles 19 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, Colombia, desde las 19:30, mientras que la vuelta se llevará a cabo el miércoles 26 en el estadio Monumental, a partir de las 21:30.

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El ente regulador del fútbol sudamericano explicó en un comunicado que “en atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos”, decidió no solo suspender el encuentro que tenía al “Millonario” como protagonista, sino también el choque entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

De esta manera, la agenda de River es la siguiente: domingo 16 de agosto recibirá a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura; miércoles 19 disputará la ida ante Independiente Santa Fe; domingo 23 enfrentará a Vélez por el campeonato local y el miércoles 26 cerrará la serie como local frente a los colombianos.

La buena noticia que recibió el entrenador de la Banda, Eduardo “Chacho” Coudet, es que tendrá una semana completa de preparación para el encuentro frente a Independiente Santa Fe, por lo que el flamante fichaje Thiago Almada podrá tener más prácticas a la par del grupo pensando en una eventual titularidad del delantero campeón del mundo.

AgenciaNA