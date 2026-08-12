Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.518,52 para la venta y de $1.470,75 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,23% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.546,00 (-1,28%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.530.,00 (-1,00%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.527,70 (+0,23%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.587,08 (+0,26%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 464 puntos básicos (-0,20%).