Martín Rechimuzzi llega a Bahía con una propuesta teatral diferente que invita a reírse de la locura

Después de recorrer escenarios de Argentina y Europa y de conquistar al público con funciones agotadas, Martín Rechimuzzi llega a Bahía Blanca con “Alejandra, una perforación a cielo abierto”, una propuesta que combina comedia, teatro y una mirada tan particular como irreverente sobre la locura.

La historia transcurre alrededor de un cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense, un escenario aparentemente festivo que rápidamente se convierte en el punto de partida para explorar las distintas formas que puede adoptar la locura. A través de diferentes personajes, Martín construye una historia que oscila entre las carcajadas, la incomodidad y la nostalgia, poniendo en escena esos pequeños —y no tan pequeños— desbordes que pueden aparecer dentro de cualquier familia.

Con una propuesta que va mucho más allá del humor y utiliza la comedia para mirar de frente temas como la locura, los vínculos y la dificultad de definir qué es realmente “normal”, Rechimuzzi propone una noche de teatro diferente, de esas que hacen reír pero también dejan algunas preguntas dando vueltas.

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