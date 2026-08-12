Milagro: fueron arrastrados 100 metros por el tren y salieron ilesos

El impacto fue sobre el lateral del vehículo menor

El personal del Comando de Patrullas de la ciudad informó sobre un siniestro vial que involucró un automóvil y una formación ferroviaria de la empresa Ferroexpreso Pampeano, con solo daños materiales, pese a la naturaleza violenta del incidente.

El choque se produjo sobre calle Nicolás Pérez en la intersección ferroviaria de Polidoro Coulin, donde la máquina principal de la formación, impactó contra un Ford Fiesta que iba ocupado por dos hombres identificados como Mario Marcelo Silguero de 28 años de edad y Alejandro Sebastián Fernández de 29, quienes pudieron salir por sus propios medios luego de ser arrastrados unos 100 metros por el tren.

Estuvo presente Defensa Civil, no requiriéndose asistencia médica de la ambulancia. En el lugar también estuvo Policía federal y Personal de la empresa Ferroexpreso procedió a las tareas de liberación de las vías para la posterior reanudación de la circulación. Los motivos del incidente no fueron esclarecidos.