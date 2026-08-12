Una familia bahiense necesitó un ingreso de $ 1.783.530 en julio para no ser considerada pobre

Una familia bahiense compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó un ingreso de $ 1.783.530 durante julio para no ser considerada pobre.

El dato surge de un nuevo informe del Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA) respecto a los costos de la Canasta Básica Total, que tuvo un incremento mensual del 2,4 % y una variación interanual del 32,8 %.

En tanto, para no caer debajo de la línea de indigencia, la Canasta Básica Alimentaria para una familia de cuatro integrantes se estableció en $ 740.054, un 2,8 % por encima respecto a junio.

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Durante el período analizado, los aumentos más significativos se registraron en productos como el zapallo (29,5 %), la papa (14,1 %), la cebolla (13,7 %), el queso cuartirolo (12,7 %), la soda (11,5 %) y la manteca (11,4 %). También presentaron incrementos relevantes la acelga (11,2 %), la manzana (10,6 %), la carnaza común (10,4 %) y el azúcar (8,8 %), citó el CREEBBA.

Por otra parte, se observaron descensos en diversos componentes de la CBA, destacándose las bajas en productos como la naranja, el té, el café, el queso crema con variaciones promedio de -10 %.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en transporte urbano (20,1 %, en gran medida por el efecto arrastre del mes de junio), ropa interior para hombre (6,1 %), detergentes y desinfectantes (4,3 %), electricidad y servicios sanitarios, gas y otros combustibles (2,1 % en ambos casos),entre los más relevantes.