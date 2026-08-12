Preclasificatorio Olímpico: la Selección femenina de básquet, con plantel listo para ir a México

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Consumado el bicampeonato sudamericano, la Selección femenina de básquet pondrá manos a la obra nuevamente para encarar un certamen de muchísimo interés: el Torneo Preclasificatorio Olímpico, primer paso rumbo al sueño de Los Ángeles 2028.

El certamen se desarrollará en Guadalajara, México, del 17 al 23 del corriente y entregará un cupo al Preolímpico de febrero de 2028.

Para semejante desafío, el entrenador Gregorio Martínez elaboró una lista de buena fe con cuatro cambios respecto al plantel que retuvo el título el último domingo en Zárate: Nerea Lagowski, Macarena D'Urso, Milagros Morell y Olivia Oltmann por Victoria Gauna, Laila Raviolo, Paula López González y Sol Castro.

En ese sentido, fueron convocadas Agostina Burani, Diana Cabrera, Florencia Chagas, Macarena D'Urso, Julia Fernández, Melisa Gretter, Nerea Lagowski, Sofía Lombardero, Milagros Morell, Julieta Mungo, Olivia Oltmann y Dalma Piri.

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Argentina integrará el grupo A junto a Brasil, Sudán del Sur y Nueva Zelanda. En el B, en tanto, competirán Canadá, Senegal, Filipinas y el seleccionado anfitrión. Los dos mejores de cada zona accederán a las semifinales del sábado 22, mientras que la final se jugará el lunes 23.

Agostina Burani

El fixture de la Selección

Lunes 17 - 17:45 vs. Nueva Zelanda

Martes 18 - 20:30 vs. Sudán del Sur

Jueves 20 - 20:00 vs. Brasil

Sábado 22 - Semifinal

Lunes 23 - Final

Selección Argentina

2 - Dalma Piri (Ferro Carril Oeste)

3 - Julia Fernández (Boca Juniors)

5 - Nerea Lagowski (Valencia, España)

7 - Diana Cabrera (Celta, España)

9 - Julieta Mungo (Araski AES, España)

10 - Agostina Burani (Obras Sanitarias)

11 - Melisa Gretter (CAB Estepona, España)

13 - Sofía Lombardero (Vélez Sarsfield)

14 - Florencia Chagas (Tindastoll, Islandia)

15 - Milagros Morell (Oakland Women's Basketball, Estados Unidos)

20 - Macarena D'Urso (Tindastoll, Islandia)

21 - Olivia Oltmann (Lanús)

El camino a Los Ángeles 2028

En el torneo olímpico femenino de básquetbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 participarán 12 selecciones.

Estados Unidos tiene una plaza asegurada como anfitriona, mientras que otra plaza será para la campeona del Mundial 2026 (se celebrará en Berlín del 4 al 13 de septiembre). En caso de ser el equipo norteamericano, esa plaza se sumará a las que se repartirán en los torneos Preolímpicos de febrero de 2028.

Las plazas para los cuatro torneos Preolímpicos se repartirán de la siguiente manera:

África: los dos mejores equipos del AfroBasket femenino 2027

Asia: los cuatro mejores equipos de la AsiaCup femenina 2027

América: los cuatro mejores equipos de la AmeriCup femenina 2027

Europa: los seis mejores equipos del Eurobasket femenino 2027

En ese sentido, el ganador del inminente Preclasificatorio Olímpico se restará del número de equipos reservado para cada continente.

Luego, los tres mejores equipos de cada grupo obtendrán una cuota para LA28. Si Estados Unidos o el campeón del Mundial 2026 están en uno de los torneos, de ese grupo solo se clasificarán los dos mejores.

En el caso del femenino, el torneo olímpico se llevará a cabo desde el miércoles 12 de julio (dos días antes de la Ceremonia de Apertura) hasta el sábado 29 de julio.

La competencia se desarrollará en el Intuit Dome, de la Zona de Inglewood, el estadio cubierto de última generación de Los Ángeles Clippers.