La familia del joven asesinado en Chaco denunció que desapareció una suma millonaria de su habitación

Mientras avanza la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, la familia del joven asesinado en Chaco denunció la desaparición de una importante suma de dinero y objetos de valor que estaban guardados en la habitación de la víctima.

Según declaró ante la Justicia Leticia Yamila Gómez Guardia, una de las hermanas de Matías, después del hecho su madre le habló de una caja roja que el joven acostumbraba guardar dentro de un placard de algarrobo.

Allí, según explicó, Matías tenía ahorros destinados a la compra de una propiedad. Pero cuando sus familiares revisaron la habitación después de su muerte, advirtieron que algo no estaba como antes.

“La caja se encontraba movida fuera de su lugar, se notaba que estaba manipulada”, relató la mujer en su declaración. Al abrirla, descubrieron que el dinero ya no estaba.

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La estimación realizada por la familia ubica el faltante entre US$ 180.000 y US$ 200.000 en efectivo. También, de acuerdo con el testimonio, desaparecieron dos cadenas gruesas de oro con sus respectivos dijes.

Sospechas y antecedentes de robos previos

En su declaración, la hermana de Matías mencionó que les llamó la atención el faltante porque, según contó, en varias oportunidades la novia de la víctima —única acusada y detenida en la causa—, Victoria Cantero, ya le había robado dinero.

Fue la propia víctima quien le habría contado que su pareja le robó un millón y cinco millones de pesos en dos ocasiones distintas.

La familia también observó que el colchón de la habitación estaba manipulado y que había ropa revuelta en la base.

Para la familia, la escena daba una pista concreta: alguien habría revisado el dormitorio en busca de la caja.

Cómo fue el crimen en Chaco

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la investigación, Matías Julián Álvarez Guardia recibió una profunda puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja, Victoria Luz Cantero.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia por un amigo al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar las circunstancias del crimen y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

Según los peritajes posteriores, las puñaladas letales fueron dos cortes en el cuello que provocaron el shock hipovolémico que derivó en el posterior paro cardiorrespiratorio. (TN)