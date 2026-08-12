Barack Obama lanzará un podcast sobre los libros que marcaron su vida

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama lanzará el próximo 24 de septiembre un podcast de seis episodios dedicado a los libros que, según explicó, influyeron en su manera de entender la familia, la fe, la raza, la política y la sociedad.

A Great Book with Barack Obama será producido por Audible en colaboración con Higher Ground, la compañía fundada por Barack y Michelle Obama. En cada entrega, el ex mandatario conversará con un invitado, cuyos nombres todavía no fueron anunciados, sobre una de las obras seleccionadas.

La lista incluye La próxima vez, el fuego, de James Baldwin; La canción de Salomón, de Toni Morrison; Todos los hermosos caballos, de Cormac McCarthy; Gilead, de Marilynne Robinson; Todos los hombres del rey, de Robert Penn Warren, y El topo, de John le Carré.

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Obama explicó que volvió a leer algunos de estos libros que lo habían impactado durante su juventud y que encontró en ellos reflexiones que contribuyeron a formar su pensamiento.

“Los grandes libros siempre me han ayudado a descubrir quién soy y en qué creo”, señaló el expresidente, quien destacó que las seis obras “han permanecido” con él a lo largo de su vida.

El proyecto también busca reivindicar el lugar de la lectura en un contexto en el que, según Obama, cada vez menos personas encuentran tiempo para sentarse con un libro. “Hay libros que no solo cuentan una historia: cambian la forma en que vemos el mundo”, sostuvo.

A diferencia de las tradicionales listas de recomendaciones literarias que Obama publica cada año, la selección para el podcast está integrada mayoritariamente por obras del siglo XX. La única excepción es Gilead, publicada en 2004.

Desde que dejó la Casa Blanca, en enero de 2017, Obama consolidó además un perfil público vinculado con la cultura y convirtió sus recomendaciones de libros, películas y música en una de sus formas habituales de comunicación.

Con el nuevo podcast, el exmandatario buscará profundizar esa faceta y, al mismo tiempo, recuperar conversaciones sobre obras que considera capaces de modificar la manera en que las personas se entienden a sí mismas y al mundo que las rodea. (NA)