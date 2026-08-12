Buscan a un hombre que agredió salvajemente a su pareja con un cúter

La Policía de Bahía Blanca busca de manera intensa a un hombre que agredió de manera salvaje a su pareja, de 40 años, con un cúter y en presencia de sus hijos.

El hecho se produjo en una vivienda de Entre Ríos al 2.200, sobre las 8, y en presencia de dos niños que serían de ambos, de 1 y 7 años de edad.

Una vez que dejó a la mujer virtualmente desangrándose, el hombre -que fue identificado por fuentes policiales como Cristian Aguilera- escapó en un vehículo.

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La víctima fue rescatada y se pudo establecer que había sufrido varios cortes de distinta gravedad -especialmente uno en el cuello y en una mano-, provocados con un cúter.

Una ambulancia la trasladó de urgencia -en principio consciente- al hospital Municipal, donde actualmente es asistida.

Personal del servicio de Minoridad municipal, a su vez, tomó intervención para el caso de los dos niños.

Los investigadores trabajan con el Centro Único de Monitoreo (CeUM) para tratar de dar con el autor del hecho.

En el lugar del hecho están presentes autoridades policiales y el secretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Federico Montero.

También concurrieron peritos de la Policía Científica.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.