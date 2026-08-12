Una trabajadora de Bahía Ambiental fue embestida por un automovilista

Una trabajadora de Sapem Ambiental sufrió lesiones esta mañana cuando estaba recolectando residuos en la zona de calle Corrientes al 900 y fue embestida por un automovilista, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo minutos antes de las 9, cuando la víctima descendió del camión recolector para recoger bolsas de residuos de los domicilios y resultó colisionada por un Fiat Siena.

Producto del impacto la víctima padeció golpes en una pierna, por lo que inicialmente fue asistida por un médico del servicio de emergencias Siempre y luego derivada a un hospital para realizarle estudios complementarios.

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En el sitio trabajaron efectivos del Comando de Patrulla e inspectores de Tránsito de la comuna.