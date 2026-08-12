Casación confirmó la prisión perpetua al femicida de la soldado Joselie Herrera

Casación confirmó la prisión perpetua contra Rojas por el femicidio de su pareja.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua contra el femicida de la soldado mendocina Joselie Agustina Herrera Nadal, asesinada a fines de 2022 en Bahía Blanca.

En marzo de este año, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense le había impuesto la máxima pena a Jorge Rubén Rojas, imputado del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El condenado, de 26 años, está detenido desde poco después del femicidio y, de no surgir cambios en instancias judiciales superiores, continuará en esa condición más de 30 años.

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La sala II de Casación ratificó ayer la sentencia de primera instancia dictada por el tribunal local, integrado por los jueces Daniela Castaño, Eduardo d'Empaire y Julián Saldías.

La golpeó y estranguló

El asesinato de Joselie, de 21 años, se cometió cuando se desarrollaba el Mundial de Qatar, entre la noche del 26 de noviembre de 2022 y la madrugada del día siguiente, en un departamento interno ubicado en Garibaldi 437.

Allí Rojas le habría causado la muerte a su pareja de manera intencional, al aplicarle múltiples golpes en la cabeza para después estrangularla causándole la muerte por insuficiencia respiratoria.

Luego el homicida envolvió el cuerpo con una frazada y lo arrojó en una alcantarilla. Los restos de la joven fueron hallados, días después, en el arroyo Napostá, en el sector de Beruti al 2300.