Violencia de género: cómo está la mujer agredida en el barrio Pampa Central

Sonia, la mujer de 40 años que fue brutalmente agredida en su casa del barrio Pampa Central, supuestamente por su pareja, es asistida en el hospital Municipal y se encuentra en condición estable.

"En este momento está en el quirófano. Están trabajando con la paciente los equipos de cirugía", comentó una fuente hospitalaria.

La víctima presenta heridas de arma blanca (provocadas con un cúter, según confirmó la Policía) en el tórax, el cuello y la mano izquierda.

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"La del tórax es superficial, pero la del cuello tiene sangrado activo y tuvo afectación de la yugular, mientras que la de la mano presenta posible compromiso del paquete flexor de la muñeca", detalló la misma fuente.

En pleno trasladado en ambulancia desde su domicilio en Entre Ríos al 2.200, la mujer habría confesado que el ataque se produjo en contexto de violencia de género y apuntó contra su pareja, a quien se identificó en principio como Cristian Aguilera.

Esta situación podría ser ratificada como testigo por un sobrino de la mujer, quien la acompañó en el vehículo sanitario.