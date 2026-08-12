Testigos de Jehová: Bahía Blanca volverá a ser sede de un evento multitudinario

Los testigos de Jehová, conocidos por organizar grandes convenciones en todo el mundo, invitan al público a asistir a un programa que este año reunirá a miles de personas en la región.

El mismo se presentará en el Dow Center durante dos fines de semana, del 15 al 17 de agosto y del 10 al 12 de octubre.

Esperan recibir asistentes de más de veinte localidades de la región, según mencionó su portavoz, Luciano Cardinaletti. Además, señaló que el tema de la convención de este año "propone una reflexión profunda sobre la forma de alcanzar una felicidad perdurable. Estamos seguros de que será una experiencia enriquecedora para todos los asistentes".

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La entrada será libre y gratuita (no se realizan colectas) y cualquier persona interesada puede asistir.

De acuerdo a lo comunicado, el programa incluye videos, entrevistas y discursos basados en la Biblia. Además, se proyectarán los episodios 4, 5 y 6 de "Las buenas noticias según Jesús", una serie de 18 capítulos sobre la vida y el ministerio de Jesucristo que se basa únicamente en los relatos de los Evangelios. Los episodios 1 al 3 fueron presentados en las convenciones de 2024 y 2025.

El mismo programa también se presentará a lo largo del año en 19 grandes convenciones internacionales en países como Portugal, Sudáfrica, Tailandia y Brasil, que recibirán a miles de delegados de todo el mundo.

El año pasado, los testigos de Jehová organizaron más de 6000 convenciones en unos 500 idiomas en todo el mundo, con una asistencia de más de 12 millones de personas.