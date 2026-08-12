Cristiano Ronaldo, Tapia, Colapinto, la Sole y sus amigos de la Selección acompañaron a Messi tras su carta
La publicación del capitán argentino tuvo millones de interacciones.
Lionel Messi sorprendió al mundo al publicar una desgarradora despedida a su padre Jorge, quien falleció el pasado viernes a los 68 años.
Junto a una foto con él, el capitán de la Selección abrió su corazón y contó intimidades de los últimos días juntos y, también, sembró dudas con respecto a su futuro como jugador.
Apenas publicado, el posteo se llenó de interacciones en la red social Instagram.
Entre ellos, muchos conocidos, famosos, amigos y rivales que quisieron acompañar a Lío en este doloroso momento.
Uno de los más significativos fue el saludo del portugués Cristiano Ronaldo, uno de sus grandes competidores, pero con quienes siempre se trataron con muchísimo respeto y admiración.
"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", lo acompañó CR7.
Claudio Tapia, presidente de AFA, le dejó un sentido mensaje: "Te quiero con el alma, siempre, pero siempre, con vos", le puso Chiqui.
Segio Agüero, un histórico compañero y amigo también se sumó con un "te quiero".
"Todos con vos siempre", le puso Franco Colapinto.
También se sumaron sus compañeros y amigos de la Selección, los clubes por los que él pasó y figuras como Soledad Pastorutti.