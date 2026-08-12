Cristiano Ronaldo, Tapia, Colapinto, la Sole y sus amigos de la Selección acompañaron a Messi tras su carta

Lionel Messi sorprendió al mundo al publicar una desgarradora despedida a su padre Jorge, quien falleció el pasado viernes a los 68 años.

Junto a una foto con él, el capitán de la Selección abrió su corazón y contó intimidades de los últimos días juntos y, también, sembró dudas con respecto a su futuro como jugador.

Apenas publicado, el posteo se llenó de interacciones en la red social Instagram.

Entre ellos, muchos conocidos, famosos, amigos y rivales que quisieron acompañar a Lío en este doloroso momento.

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Uno de los más significativos fue el saludo del portugués Cristiano Ronaldo, uno de sus grandes competidores, pero con quienes siempre se trataron con muchísimo respeto y admiración.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", lo acompañó CR7.

Claudio Tapia, presidente de AFA, le dejó un sentido mensaje: "Te quiero con el alma, siempre, pero siempre, con vos", le puso Chiqui.

Segio Agüero, un histórico compañero y amigo también se sumó con un "te quiero".

"Todos con vos siempre", le puso Franco Colapinto.

También se sumaron sus compañeros y amigos de la Selección, los clubes por los que él pasó y figuras como Soledad Pastorutti.