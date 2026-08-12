Entradera en el barrio Universitario: ataron a una mujer para robar dólares y armas

La Policía investiga una entradera que se descubrió este mediodía en una vivienda del barrio Universitario.

El delito se produjo en Córdoba al 300, en perjuicio de una mujer, para quien esperan la llegada de una ambulancia.

En principio trascendió que los delincuentes (en principio dos) la ataron y le sustrajeron dólares y armas.

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"Le entraron por el patio, cuando la mujer abrió para salir, la ataron y le llevaron dólares y 3 armas. La mujer no vio que los asaltantes portaran armas", comentó una fuente de la investigación.

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