Tras las polémicas declaraciones del presidente de River, el bahiense Tello dirigirá al Millonario
El arbitro de nuestra ciudad impartirá justicia en el cotejo ante Argentinos Juniors.
La Liga Profesional dio a conocer los árbitros de la quinta fecha del Clausura y el bahiense Facundo Tello, referí mundialista, será el encargado de impartir justicia en el partido entre River y Argentinos Juniors. Su nombre apareció después de las críticas del presidente del club de Núñez, Stefano Di Carlo, a los arbitrajes.
Además, los asistentes también vienen de la gran cita de selecciones: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.
Facu dirigió Francia 2, Marruecos 0, por los cuartos de final del torneo en Estados Unidos. Por una lesión estuvo de baja y este miércoles vuelve al ruedo en el partido de Copa Argentina entre Independiente y Atlético Tucumán.
Además, Federico Beligoy, director nacional de formación arbitral, designó a Andrés Gariano en Gimnasia de Mendoza-Talleres. Lo mantuvo en Primera División pese a las quejas de River por el penal que no sancionó sobre Ángel Correa frente a Tigre.
Nicolás Lamolina, quien en la cuarta fecha obvió en tres ocasiones la expulsión de Rafael Barrios, de Barracas Central, contra Gimnasia y Esgrima, no tuvo partido como referí central, pero estará de cuarto en River-Argentinos y de VAR en Vélez-Defensa y Justicia.
Mientras, el clásico Estudiantes–Gimnasia fue para Yael Falcón Pérez. Platense-Boca: Jorge Baliño. Barracas ante Rosario Central: Pablo Dóvalo. Este juez necesitó de la ayuda del VAR para expulsar a Adrián Martínez, de Racing, contra Argentinos, pese al evidente codazo que provocó sangre en Kevin Gutiérrez.