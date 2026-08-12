Tras las polémicas declaraciones del presidente de River, el bahiense Tello dirigirá al Millonario

La Liga Profesional dio a conocer los árbitros de la quinta fecha del Clausura y el bahiense Facundo Tello, referí mundialista, será el encargado de impartir justicia en el partido entre River y Argentinos Juniors. Su nombre apareció después de las críticas del presidente del club de Núñez, Stefano Di Carlo, a los arbitrajes.

Además, los asistentes también vienen de la gran cita de selecciones: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.

Facu dirigió Francia 2, Marruecos 0, por los cuartos de final del torneo en Estados Unidos. Por una lesión estuvo de baja y este miércoles vuelve al ruedo en el partido de Copa Argentina entre Independiente y Atlético Tucumán.

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Además, Federico Beligoy, director nacional de formación arbitral, designó a Andrés Gariano en Gimnasia de Mendoza-Talleres. Lo mantuvo en Primera División pese a las quejas de River por el penal que no sancionó sobre Ángel Correa frente a Tigre.

Nicolás Lamolina, quien en la cuarta fecha obvió en tres ocasiones la expulsión de Rafael Barrios, de Barracas Central, contra Gimnasia y Esgrima, no tuvo partido como referí central, pero estará de cuarto en River-Argentinos y de VAR en Vélez-Defensa y Justicia.

Mientras, el clásico Estudiantes–Gimnasia fue para Yael Falcón Pérez. Platense-Boca: Jorge Baliño. Barracas ante Rosario Central: Pablo Dóvalo. Este juez necesitó de la ayuda del VAR para expulsar a Adrián Martínez, de Racing, contra Argentinos, pese al evidente codazo que provocó sangre en Kevin Gutiérrez.