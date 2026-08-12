Se encendió el fuego que mantendrá vivos los Juegos Suramericanos en nuestro país
El evento multideportivo más grande de Sudamérica irá del 12 al 26 de septiembre y contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 60 disciplinas.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
A un mes del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se encendió hoy en Bolivia el fuego que mantendrá viva la tercera edición histórica del evento multideportivo más grande de Sudamérica en nuestro país.
La ceremonia se llevó a cabo en Tiwanaku y se revistió de identidad, cultura y simbolismo, junto a representantes del deporte suramericano y las tradiciones ancestrales de la región.
En lo sucesivo, la llama partirá desde la milenaria Puerta del Sol de Tiwanaku, llegará a la Argentina y recorrerá la provincia de Santa Fe, organizadora de los Juegos.
Desde Tiwanaku, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y de la Organización Deportiva Suramericana, destacó el significado de una tradición que vuelve a reunir a nuestra región. "Venimos a buscar este fuego que representa la hermandad de Suramérica y el espíritu de nuestros Juegos", señaló.
Los Juegos Suramericanos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 26 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).
Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Delegaciones confirmadas
Acuáticos - Aguas abiertas
Ivo Cassini
Joaquín Moreno Muñóz
Romina Imwinkelried
Candela Giordanino
Acuáticos - Natación
Agostina Hein
Decilia Dieleke
Laila Chain
Macarena Ceballos
Malena Santillán
Iara Fernández
Delfina Dinni
Catalina Dos Santos
Santiago Grassi
Martina Barbeito
Ulises Cazau
Ulises Saravia
Andrea Berrino
José Materano
Matías Chaillou
Lucas Alba
Dante Nicola
Felipe García Berbel
Máximo Aguilar Machion
Thiago Pizzini
Guido Buscaglia
Acuáticos - Natación artística
Tiziana Bonucci
Milena Bonucci
María Carasatorre
Morena Basso
Milva Aimetta
Iara Palacios
Valentina Ramírez
Clara Rivero
Isabella Romagnoli
Mercedes Romero Acuña
Atletismo
Milagros D'amico
María Florencia Lamboglia
Megan Powell
Guillermina Cossio
Noelia Martínez
Belén Fritzsche
Helen Bernard Stilling
Victoria Olives
Martina Escudero
Micaela Levaggi
Fedra Luna
Sofía Luna
Nélida Peñaflor
Belén Casetta
Daiana Juárez
Carolina Scarponi
Betsabé Páez
Julieta Salguero
Mariam Florencia Buenanueva
Giuliana Baigorria
Tomás Villegas
Lucas Villegas
Juan Ciampitti
Daniel Londero
Tomás Mondino
Elián Larregina
Agustín Pinti
Bruno De Genaro
Julián Pereyra
Diego Pérez Güercio
Diego Lacamoire
Matías Reynaga
Tomás Vega
Franco Peidón
Agustín Carril
Martín Saavedra
Carlos Layoy
Joaquín Gómez
Tomás Olivera
Juan Arriéguez
Boxeo
Gonzalo Ebenau
Lautaro Gómez
Jair Assat
Santiago Celes
Thiago Maza
Mateo Tavarone
Marcos Mendoza
Nahuel Roldán
Pedro Arjona
Kevin Asman
Ciclismo - BMX Racing
Agustina Cavalli
Agostina Ruarte
Federico Villegas
Gonzalo Molina
Ciclismo - Pista/ruta
Julieta Benedetti
Jennifer Francone
Abril Garzón
Maribel Aguirre
Valentina Luna
Delfina Dibella
Sofía Martelli
Ludmila Aguirre
Natalia Vera
Valentina Méndez
Guadalupe Díaz
Marcos Méndez
Rubén Ramos
Tomás Moyano
Santiago Gruñeiro
Agustín Ferrari
Lucas Vilar
Juan Rodríguez
Matías Murillo
Iñaki Serrano
Mateo Kalejman
Leonardo Cobarrubia
Mateo Duque
Gerardo Tivani
Tomás Contte
Facundo Ambrossi
Ecuestre - Salto
Damián Ancic - Milenario Solaguayre
Lucas Mesa - Iceman SVG
Tomás Galilea - Vértigo WAF
Matías Albarracín - Pegasus Carnaval Du Rio
Manuel Chechic - CD CRistal Z
Gimnasia - Artística
Isabella Ajalla
Julieta Lucas
Emilia Acosta
Rocío Saucedo
Delfina Estoco
Fila Dalinger
Levantamiento de pesas
María Sol Moya
Martina Mendoza
María Luz Casadevall
María Paz Casadevall
Domingo Meza
Dante Pizzuti
Alejo Gómez Franco
Ismael Ovejero
Patinaje - Artístico
Juan Segundo Rodríguez
Donato Mastroianni
Micaela Lopetegui
Valentina Longo Fernández
Delfina Veljanovich
Camila Tello
Facundo Nieva Biza
Ulises Loiseau Buchelle
Sóftbol
Federico Eder
Alan Peker
Alejo Muñoz
Fausto Siviero
Federico Olheiser
Francisco Lombardo
Nahuel Saenz
Ladislao Malarczuk
Khalil Luna
Luciano Biondi
Lucio Retamar
Manuel Godoy
Matías Etchevers
Pablo Migliavacca
Teo Migliavacca
Aldana Gómez
Carolina Asato
Jasmine Armenteros
Abigail Barboza
Agustina Bonetti
Cielo Bonetti
Violeta Figueroa
Carina Amarilla
Mariana Gorosito
Mercedes Grimolizzi
Emiliana Gumpel
Keyla Luna
Isabel Malarkey
Juliana Martínez
Florencia Salguero
Taekwondo
Maia Viñabal
María Julia Sepúlveda
Brenda Ruiz Díaz
Victoria Rivas
Ignacio Espíndola
José Luis Acuña
Santino Policelli
Thiago Corro
Tenis
Lautaro Midón
Juan Manuel La Serna
Luciano Ambrogi
Jazmín Ortenzi
Luisina Giovannini
Luciana Moyano
Tiro con arco
Alma Pueyo López
Wanda Arca
María Luisina Giúdice
María Eugenia González
Guillermina González
Daniela Cheffer
Esteban Silva
Damián Jajarabilla
Matías Noriega
Iván Nikolajuk
Nelson Salinas
Lucas Garcés
Triatlón
Moira Miranda
Emilia Vargas
Sofía de Rosas
Tiago Muñoz
Bautista Arbizu
Tadeo Barufatto
Todas las ediciones
1978 - La Paz (Bolivia)
1982 - Rosario (Argentina)
1986 - Santiago (Chile)
1990 - Lima (Perú)
1994 - Valencia (Venezuela)
1998 - Cuenca (Ecuador)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
2006 - Buenos Aires (Argentina)
2010 - Medellín (Colombia)
2014 - Santiago (Chile)
2018 - Cochabamba (Bolivia)
2022 - Asunción (Paraguay)
2026 - Santa Fe (Argentina)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)