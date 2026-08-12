Qué experimento realizará la NASA durante el eclipse solar y dónde podrá verse

Este miércoles en muchos lugares del mundo se vivirá una jornada emocionante gracias a la observación de un eclipse solar total. El fenómeno astronómico podrá apreciarse en algunos sitios de Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal, según informó la NASA, que realizará una transmisión en vivo.

En ese sentido, cada vez que la Luna cubre el Sol durante un eclipse solar total es una nueva oportunidad para estudiar nuestra estrella y su influencia en la Tierra.

Equipos científicos de la NASA perseguirán la sombra de la Luna con un avión a reacción de gran altitud y globos científicos para investigar la dinámica del Sol y cómo el oscurecimiento temporal de nuestros cielos afecta la atmósfera.

“Desde nuestra perspectiva única en la Tierra durante un eclipse solar total, los científicos pueden estudiar la corona solar de una manera que no es posible desde ningún otro lugar del sistema solar”, explicó Kelly Korreck, directora del programa de eclipses en la sede de la NASA en Washington.

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“El Sol influye en nuestra vida diaria, en los satélites y en los astronautas en el espacio, y podemos aprovechar este momento para profundizar nuestra comprensión de esa influencia”, afirmó.

La NASA utilizará el avión de investigación de gran altitud WB-57 que está equipado con cuatro cámaras para tomar imágenes de alta resolución de la corona del sol en varias longitudes de onda de luz visible e infrarroja.

Al seguir la sombra de la Luna, el avión prolongará el tiempo que las cámaras pueden observar la corona solar (casi tres minutos).

De esa manera, se podrán capturar al menos 20 imágenes por segundo y registrar estructuras, flujos de salida y cambios rápidos en la corona durante el eclipse solar total, para estudiar:

La formación de prominencias (material solar que queda suspendido sobre la superficie del Sol).

La corona, para comprender cómo se calienta hasta casi un millón de grados.

La relación entre el material de la corona y el viento solar.

Además, estudiantes de varias universidades estadounidenses a Islandia y España lanzarán globos científicos antes, durante y después del eclipse, para investigar cómo el oscurecimiento temporal del cielo afecta la atmósfera terrestre. (NA)