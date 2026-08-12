El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 13 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector noreste y buena visibilidad.

Hacia la tarde el tiempo se presentará fresco con soleados y viento leve del noreste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, en tanto, se prevé fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del vienes una temperatura de 6 grados.