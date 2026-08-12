El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 13 de agosto en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 13 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.
Durante la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable, viento leve del sector noreste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde el tiempo se presentará fresco con soleados y viento leve del noreste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se prevé fría con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del vienes una temperatura de 6 grados.